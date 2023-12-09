Израильский чиновник заявил, что США не ставили сроков окончания операции в Газе

Поставленные задачи могут потребовать многих месяцев, отметил Цахи Ханегби

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 декабря. /ТАСС/. Израиль не получал от США ограничений по поводу сроков проведения военной операции в секторе Газа, поставленные задачи могут потребовать многих месяцев. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

"Американцы не устанавливали никакого крайнего срока [для окончания операции]. Вчера они отвергли наличие такого крайнего срока. Они понимают, что не могут указать Армии обороны Израиля, как много времени ей потребуется для достижения целей", - заявил он в интервью 12-му каналу израильского телевидения.

Ханегби выразил уверенность в том, что США согласны с поставленной израильской стороной задачей по вызволению из сектора Газа всех удерживаемых там заложников. "Они [США] разделяют цель возвращения заложников, а это кампания, для которой невозможно установить конечную дату, а также [разделяют] цель уничтожения ХАМАС. Поэтому оценка [о том, что достижение целей военной операции в секторе Газа] не может измеряться неделями, верна, и я не уверен, что ее можно измерить месяцами", - добавил глава Совета нацбезопасности.