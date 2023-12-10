Глава МИД Индии подтвердил неизменность позиции по палестинскому вопросу

Субраманьям Джайшанкар добавил, что они с Мухаммедом Штайе договорились "оставаться на связи"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар провел телефонный разговор с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе, подтвердив, что позиция Нью-Дели по отношению к палестинскому государству не изменилась.

"Провел разговор с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе. <...> Он выразил глубокую обеспокоенность ситуацией как в секторе Газа, так и на Западном берегу [реки Иордан]", - написал Джайшанкар на своей странице в соцсети X (бывший Twitter). "Я повторил давнюю позицию Индии в отношении Палестины. Мы договорились оставаться на связи", - добавил министр.

Как заявил ранее на брифинге официальный представитель МИД республики Ариндам Багчи, Индия всегда выступала за возобновление прямых переговоров по вопросу создания "суверенного, независимого и жизнеспособного Государства Палестина в пределах безопасных и признанных границ".