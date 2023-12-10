Беспилотники "Хезболлах" атаковали штаб израильской армии на границе с Ливаном

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, шиитские бойцы создали помехи радиоэлектронным средствам израильских ПВО перед нападением беспилотников

БЕЙРУТ, 10 декабря. /ТАСС/. Вооруженные формирования шиитской милиции "Хезболлах" использовали беспилотные летательные аппараты для атаки на позиции израильских войск на границе с Ливаном.

"Беспилотники исламского сопротивления нанесли удары по штабу израильской армии и военной казарме в поселении Яар, с точностью поразив все цели", - говорится в коммюнике, размещенном в Telegram-канале "Хезболлах". В заявлении утверждается, что в рядах противника имеются потери.

В Яаре, расположенном в 2 км от границы с Ливаном, был на днях оборудован оперативный штаб израильских сил. По информации телеканала Al Mayadeen, шиитские бойцы создали помехи радиоэлектронным средствам израильских ПВО перед нападением беспилотников.

Ранее формирования "Хезболлах" выпустили управляемые ракеты и минометные снаряды по пограничным постам в Джель-эль-Аляме и Эль-Мердже. В ответ на эти вылазки израильские ВВС атаковали базы шиитов в Айтруне, Рмейше, Эль-Джамусе, Эт-Тейри и Эль-Хияме.