Премьер Катара заявил, что обстрелы Израилем сектора Газа осложняют посреднические усилия

Шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани рассказал, что "Катар и его партнеры по посредничеству привержены продолжению усилий для возвращения к спокойствию, ведущему к постоянному прекращению огня"

РАБАТ, 10 декабря. /ТАСС/. Осуществляемые Израилем обстрелы сектора Газа осложняют посреднические усилия и усугубляют гуманитарную катастрофу в палестинском анклаве. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Он встретился с палестинским премьер-министром Мухаммедом Штайе на полях Дохийского форума в столице Катара, сообщает информационное агентство WAFA. Они обсудили ситуацию в зоне ближневосточного конфликта.

"Продолжающиеся израильские бомбардировки сектора Газа после окончания гуманитарного перемирия (прервано утром 1 декабря - прим. ТАСС) осложняют посреднические усилия и усугубляют гуманитарную катастрофу [в анклаве]", - подчеркнул шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

По его словам, "Катар и его партнеры по посредничеству привержены продолжению усилий для возвращения к спокойствию, ведущему к постоянному прекращению огня".

Власти Катара с начала эскалации конфликта предпринимают посреднические шаги для достижения перемирия в Газе и договоренностей об обмене пленными.