Премьеры Палестины и Катара обсудили ускорение доставки гуманитарной помощи в Газу

Мухаммед Штайе и шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провели встречу на полях Дохийского форума и обменялись мнениями о ситуации в зоне ближневосточного конфликта

РАБАТ, 10 декабря. /ТАСС/. Главы правительств Палестины и Катара Мухаммед Штайе и шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обсудили вопрос ускорения доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Они провели встречу на полях Дохийского форума в Дохе и обменялись мнениями о ситуации в зоне ближневосточного конфликта, сообщает информационное агентство WAFA.

Штайе и шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани рассмотрели "необходимость совместных действий для немедленного прекращения израильской агрессии в секторе Газа". Они обсудили вопрос "ускорения доставки гуманитарной помощи в сектор Газа для облегчения страданий людей".

Премьеры Палестины и Катара обсудили "важность работы на международном уровне для достижения всеобъемлющего политического урегулирования, которое должно привести к прекращению оккупации и созданию палестинского государства в соответствии с резолюциями ООН".

Штайе высоко оценил посреднические усилия властей Катара, стремящихся внести вклад в прекращение огня в секторе Газа, а также оказать медицинскую помощь раненым.