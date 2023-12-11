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обновлено 10 декабря, 22:17
Палестино-израильский конфликт

Спецсессия Генассамблеи ООН по Палестине возобновится 12 декабря

AP Photo/ Richard Drew
© AP Photo/ Richard Drew

Заседание должны провести по просьбе Египта и Мавритании

ООН, 11 декабря. /ТАСС/. Специальная чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по защите палестинского народа возобновится 12 декабря, сообщила пресс-служба председателя этого органа.

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"Председатель ГА ООН Дэннис Фрэнсис информировал страны-члены, что он проведет 45-е пленарное заседание 10-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи во вторник, 12 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение заседания инициировано по просьбе Египта и Мавритании, которые являются председателями группы арабских государств и Организации исламского сотрудничества соответственно.

Предыдущее заседание 10-й чрезвычайной спецсесии состоялось в конце октября, по его итогам была принята разработанная группой арабских государств и представленная Иорданией резолюция по палестино-израильскому конфликту с призывом к немеделенному гуманитарному перемирию. За документ проголосовали 120 стран, 14 высказались против, 45 воздержались. 

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