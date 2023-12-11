Спикер Палаты представителей Конгресса США встретится с Зеленским 12 декабря

Вашингтонская администрация ранее сообщала, что американский лидер Джо Байден пригласил президента Украины в Белый дом

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (Республиканская партия) проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 декабря. Об этом сообщил представитель республиканца Радж Шах.

"Спикер Джонсон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Капитолии во вторник", - написал он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Вашингтонская администрация сообщила в воскресенье, что президент США Джо Байден пригласил Зеленского в Белый дом 12 декабря. Украинский лидер также приглашен в тот же день выступить перед Сенатом Конгресса.

Ранее Зеленский отказался выступать перед сенаторами по видеосвязи на закрытом брифинге по вопросу выделения дополнительных средств на помощь Киеву.