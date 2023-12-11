В Иране заявили, что "Хезболлах" и ХАМАС могут легко купить оружие на Украине

Глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что "без особых усилий они могут получить на Украине что угодно"

ДУБАЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Ливанская шиитская организация "Хезболлах" и радикальное палестинское движение ХАМАС могут нелегально купить на Украине все необходимое им оружие. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Видите ли, в прошлом, я хотел бы быть с вами абсолютно откровенным, мы оказывали всевозможную поддержку "Хезболлах", ХАМАС и "Исламскому джихаду" с учетом международного права и в условиях противостояния оккупанту (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС)", - сказал Абдоллахиян на Дохийском форуме, отвечая на вопрос о поддержке Тегераном этих организаций.

"Если вы спросите меня, где они могут достать оружие, то одним из черных рынков, на которых они могут его получить, является Украина. Очень легко, без особых усилий они могут получить на Украине что угодно", - отметил глава МИД Ирана. По его словам, в настоящее время "Хезболлах" и ХАМАС самостоятельно "могут произвести необходимое оружие".