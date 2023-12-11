Палестина назвала пиратством блокировку Израилем денежных средств для бюджета

Она будет иметь серьезные последствия для выполнения правительством обязательств по предоставлению услуг во всех секторах, в частности здравоохранения, уровень которого серьезно снизился, а также образования и всех остальных сфер жизнедеятельности, заявили в администрации палестинского президента

РАБАТ, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Палестины осудили продолжающуюся блокировку Израилем денежных средств, предназначенных для палестинского бюджета.

"Блокировка средств является пиратством и коллективным наказанием всего палестинского народа, и она будет иметь серьезные последствия для выполнения палестинским правительством обязательств по предоставлению услуг во всех секторах, в частности здравоохранения, уровень которого серьезно снизился, а также образования и всех остальных сфер жизнедеятельности", - цитирует коммюнике администрации палестинского президента информационное агентство WAFA.

"Решение Израиля заблокировать средства, выделенные для сектора Газа, представляет собой военное преступление", - указано в документе. Сумма заблокированных средств не называется.

Власти Палестины заверили, что не оставят народ и продолжат выполнять свои обязательства перед населением сектора Газа в области здравоохранения, образования, водоснабжения, электроснабжения и перечисления заработной платы палестинским государственным служащим.

Также палестинские власти призвали администрацию США "обязать Израиль прекратить преступления, совершаемые против каждого палестинца". "Власти США несут прямую ответственность за поддержку политики продолжения войны, а также за удержание и кражу средств палестинского народа, который сталкивается с агрессией, голодом и нищетой в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, включая Иерусалим", - подчеркнули власти в Рамалле.