В Швеции заявили, что не поддерживают требование о долгосрочном перемирии в Газе

При этом глава МИД Тобиас Билльстрём положительно отнесся к предложению США о введении санкций против израильских поселенцев из-за их насильственных действий в отношении палестинцев

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Швеция не поддерживает требование ряда стран ЕС о немедленном прекращении боевых действий в секторе Газа и объявлении долгосрочного перемирия. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрём по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

"Я с нетерпением жду дискуссии, но Швеция в первую очередь хочет видеть гуманитарные паузы. Мы не можем просить о перемирии. Это означало бы, что Израиль не сможет бороться с ХАМАС", - сказал он.

При этом глава МИД Швеции положительно отнесся к предложению США о введении санкций против израильских поселенцев из-за их насильственных действий в отношении палестинцев. "Необходимо приложить усилия для обеспечения того, чтобы <...> отдельные палестинские гражданские лица не подвергались насилию. Важно, чтобы ЕС также провел дискуссию с правительством Израиля о том, как можно остановить насилие со стороны поселенцев", - продолжил Билльстрём.

Премьер-министры Бельгии, Ирландии, Испании и Мальты направили совместное письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой согласовать в ЕС четкую и общую позицию по ближневосточному конфликту. Политики считают, что ЕС должен срочно призвать стороны объявить долгосрочное прекращение огня. Главы правительств настаивают на принятии эффективных мер по защите гражданского населения и выражают "серьезную обеспокоенность" из-за большого числа жертв в секторе Газа. Премьеры четырех стран также заявили о важности "воплотить решение о создании двух государств". "Необходимо предоставить Палестинской администрации адекватную финансовую и политическую поддержку, чтобы она взяла контроль над Газой", - говорится в послании.