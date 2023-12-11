Лондон осудил действия Китая против филиппинских кораблей в Южно-Китайском море

В МИД страны отметили, что выступают против любых претензий, касающихся спорных акваторий, если такие претензии не основываются на конвенции ООН по морскому праву

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. МИД Великобритании назвал небезопасными и провокационными действия береговой охраны Китая, которая на выходных применила водометы против филиппинских кораблей в Южно-Китайском море. В заявлении ведомства подчеркивается, что подобные инциденты создают угрозу миру и стабильности в регионе.

"Соединенное Королевство осуждает небезопасную и ведущую к эскалации тактику, примененную китайскими судами против Филиппин 9 и 10 декабря в Южно-Китайском море. Соединенное Королевство выступает против всего, что ведет к росту напряженности, в том числе против угрожающих действий, небезопасного поведения и применения тактики запугивания, которые повышают риск просчетов и угрожают миру и стабильности в регионе", - говорится в документе.

МИД также подчеркнул, что Лондон выступает против любых претензий, касающихся спорных акваторий, если такие претензии не основываются на конвенции ООН по морскому праву.

"И Китай, и Филиппины должны придерживаться принятого в 2016 году решения Международного трибунала, которое является юридически обязывающим для обеих сторон", - добавили в британском ведомстве.

Береговая охрана КНР 9 и 10 декабря применила водометы против филиппинских кораблей и судов в районе отмели Аюнгин и рифа Скарборо. Аналогичные инциденты в спорных акваториях Южно-Китайского моря возникали и прежде.

В 1999 году Филиппины разместили американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов, чтобы контролировать действия Китая в регионе. Там постоянно находится небольшой воинский контингент. Пекин неоднократно требовал ликвидировать этот объект и даже грозил отбуксировать его.

Летом 2016 года международный трибунал, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, принял решение в пользу Филиппин, придя к выводу, что Китай не имеет "исторического права" на спорные территории в Южно-Китайском море. Пекин тогда заявил, что "никогда не примет каких-либо требований или действий, основанных на этом решении" и продолжит защищать свой суверенитет.