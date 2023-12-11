Израиль заявил, что операция в Газе завершится, когда страна выполнит поставленные задачи

По словам главы Минобороны еврейского государства Йоава Галанта, израильское руководство прислушивается к мнению Вашингтона по поводу ведущейся кампании и рассчитывает на его поддержку

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 декабря. /ТАСС/. Израильская военная операция против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа завершится, когда будут выполнены поставленные задачи. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

"Война закончится, когда цели будут выполнены", - заявил он на пресс-конференции. По словам Галанта, задачи операции остаются неизменными: уничтожение военно-политической структуры ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве заложников.

При этом он добавил, что израильское руководство прислушивается к мнению Вашингтона по поводу ведущейся кампании и рассчитывает на его поддержку. "Я принимаю во внимание все, что требуют и говорят США, и воспринимаю всерьез, как и другие члены [израильского] кабмина, что делает Америка. Мы найдем способ помочь американцам помочь нам", - заметил Галант.