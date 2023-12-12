В США заявили, что не поставляли Израилю боеприпасы с белым фосфором с 7 октября

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подчеркнул, что Соединенные Штаты регулярно напоминают еврейскому государству о "важности уменьшения вреда для гражданских"

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Власти США с 7 октября 2023 года не предоставляли еврейскому государству боеприпасы с белым фосфором. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, его слова привела в понедельник пресс-служба американского военного ведомства.

Он прокомментировал публикацию газеты The Washington Post, в которой говорится, что Израиль применил поставленные США боеприпасы с белым фосфором во время обстрелов южной части Ливана в октябре. "Я видел это сообщение. Я могу заявить вам, что мы не предоставляли Израилю боеприпасы с белым фосфором с 7 октября. Я не могу подтвердить, были ли боеприпасы, о которых говорится в публикации, предоставлены Соединенными Штатами", - отметил Райдер. "Опять же, что касается наших отношений с Израилем, мы продолжаем заявлять им о важности уменьшения вреда для гражданских", - добавил он.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в понедельник заявил журналистам, что США встревожены информацией о применении Израилем американских боеприпасов с белым фосфором в Ливане. Он отметил, что американская сторона намерена собрать больше сведений о произошедшем. По словам Кирби, у боеприпасов, содержащих белый фосфор, имеется "законное военное назначение". Однако во всех случаях экспорта таких боеприпасов США в полной мере ожидают их применения "в этих законных целях", а также "в соответствии с законами вооруженного конфликта", отметил сотрудник СНБ.

11 октября МИД Палестины обвинил Израиль в применении фосфорных и кассетных боеприпасов в секторе Газа. Министр юстиции Мухаммед Шалалда сообщил, что Палестина просит Международный уголовный суд заняться вопросом применения запрещенного оружия Израилем при бомбардировках анклава. Вместе с тем официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге в Нью-Йорке 13 октября, что у организации "нет подтверждений использования Израилем белого фосфора".