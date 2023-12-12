Al Jazeera: Израиль штурмует города на Западном берегу реки Иордан

Операции проводятся в Аль-Бире и Хевроне, а также в деревнях Тафух и Дейр-эль-Хатаб, уточнил телеканал

РАБАТ, 12 декабря. /ТАСС/. Подразделения израильской армии штурмуют несколько городов на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Операция военнослужащих еврейского государства проводится в деревне Тафух, расположенной близ города Хеврон. В самом Хевроне, по информации Al Jazeera, израильская армия обыскивает дома, изымает транспортные средства и устанавливает контрольно-пропускные пункты в черте города.

Также израильские военнослужащие штурмуют район Сатх-Мархаба в городе Аль-Бира и деревню Дейр-эль-Хатаб к востоку от Наблуса на Западном берегу.