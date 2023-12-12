В "Хезболлах" заявили, что не стремятся к большой войне с Израилем

Глава исполкома партии Хашем Сафиеддин отметил, что организация не боится угроз и готова им противостоять

БЕЙРУТ, 12 декабря. /ТАСС/. Шиитская партия "Хезболлах" не намерена расширять масштабы военной конфронтации с Израилем на юге Ливана. Об этом, как передал новостной портал Naharnet, заявил глава исполкома партии Хашем Сафиеддин на встрече с партийными активистами в Бейруте.

"Все войны развязывались на Ближнем Востоке израильским врагом, и неправильно возлагать на "Хезболлах" ответственность за нынешнюю эскалацию на границе, - отметил он. - Мы не стремимся к большому конфликту с Израилем".

"Некоторые спрашивают, будет ли широкомасштабная война или нет, но этот вопрос надо адресовать Америке и Израилю, именно они принимают такие решения в нашем регионе", - сказал шиитский политик.

При этом он подчеркнул, что "Хезболлах" не боится угроз и готова им противостоять. "Наша твердая позиция предотвращает агрессию, потому что любым проявлением слабости тут же воспользуется Израиль", - указал Сафиеддин.

По данным МВД республики, с 8 октября - начала военной эскалации на ливано-израильской границе - в результате израильских ударов погибли 27 мирных граждан. В рядах "Хезболлах" убито свыше 100 бойцов, а формирования палестинского движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад" потеряли 14 человек. 6 декабря при израильском обстреле Эль-Эдейсы погиб один военнослужащий ливанской армии.

По сведениям новостного портала Naharnet, на израильской стороне границы за тот же период погибли шесть солдат и трое гражданских лиц.