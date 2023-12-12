Главы Генштаба и Службы безопасности Израиля заявили о прогрессе операции в Газе

На совещании, которое провели Герци Халеви и Ронен Бар, отмечалось, что за последние четыре недели арестовали более 500 палестинцев

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 декабря. /ТАСС/. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви и глава Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронен Бар провели совещание в Хан-Юнисе с командующим силами ЦАХАЛ на юге сектора Газа генерал-майором Яроном Финклманом, на котором заявили о прогрессе в ходе продолжающейся операции против палестинской радикальной группировки ХАМАС. Об этом сообщила израильская газета The Jerusalem Post.

Как отметил в ходе встречи Халеви, ЦАХАЛ "углубляет успехи на севере Газы, на юге и в подполье". В свою очередь Бар добавил, что "нет такой силы, которая могла бы противостоять объединенным боевым силам ЦАХАЛ и ШАБАК". На совещании также отмечалось, что более 500 палестинцев были арестованы за последние четыре недели и переданы для допросов ШАБАК и 504-му разведывательному подразделению ЦАХАЛ.