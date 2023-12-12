Байден заявил, что США будут поставлять вооружения Израилю до полного уничтожения ХАМАС

Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что страна также продолжит отправлять гуманитарную помощь в сектор Газа

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат поставлять вооружения Израилю, пока еврейское государство полностью не избавится от палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом заявил президент США Джо Байден на приеме в Белом доме по случаю празднования еврейского праздника Хануки.

"Мы продолжим оказывать военную поддержку, пока они [Израиль] не избавятся от ХАМАС, но нам следует быть осторожными, очень осторожными", - сказал Байден. Тем не менее, он предупредил, что отношение мирового сообщества к ситуации может измениться из-за характера военных операций, проводимых Израилем. "Мнение всего мира может измениться всего за ночь. Мы не можем этого допустить", - отметил американский лидер.

Байден подчеркнул, что США также продолжат поставлять гуманитарную помощь в сектор Газа "Мы продолжим возглавлять всемирную инициативу по гуманитарной помощи мирным палестинцам. Мы обращаем внимание наших израильских друзей на то, что необходимо защищать гражданских", - сказал он.

Президент США также выразил обеспокоенность растущим уровнем антисемитизма в США и во всем мире на фоне палестино-израильского конфликта. "Всплеск антисемитизма в Соединенных Штатах и во всем мире отвратителен", - подчеркнул Байден. Он отметил, что США "не намерены отворачиваться от этой проблемы".