Первый президент Казахстана считает одной из низ рост силового противостояния в международных отношениях

АСТАНА, 12 декабря. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в седьмом заседании дискуссионной площадки "Астана клуб", где назвал основные причины формирования новой геополитической реальности. Об этом сообщила пресс-служба бывшего руководителя республики.

"В ходе заседания Нурсултан Назарбаев назвал главные причины формирования новой геополитической реальности, среди которых рост силового противостояния в международных отношениях, мультикризис в экономической архитектуре мира на фоне санкционных ограничений, изменение климата и ослабление сотрудничества по снижению ядерной угрозы", - говорится в сообщении.

Экс-президент отметил, что на фоне возможной ядерной эскалации в будущем вопросы нераспространения и разоружения требуют активизации всех участников антиядерного движения. "Мы близки к ядерной катастрофе как никогда. Подобный регресс меня особо волнует, так как наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения. Без политической воли на глобальном уровне достигнуть ощутимого прогресса в этой сфере практически невозможно. Именно по этой причине в ноябре 2019 года на 5-м заседании "Астана клуба" я предложил создать Глобальный альянс лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия", - сказал Назарбаев.

Он также напомнил, что в марте 2019 года добровольно сложил полномочия главы Казахстана и сейчас не занимает никаких постов. "Но как человек, который посвятил всю сознательную жизнь служению своей стране и находился в гуще событий, я всегда буду размышлять о состоянии и будущем того мира, в котором предстоит жить нам, нашим детям и внукам. В целом я убежден, что в мировой политике нет альтернатив выстраиванию диалога, если мы хотим избежать глобального конфликта", - подчеркнул бывший президент.

83-летний Назарбаев 30 лет занимал пост главы республики. В 2019 году он заявил об отставке, указав на необходимость прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат преобразования в республике. В соответствии с конституцией полномочия президента были тогда возложены на Касым-Жомарта Токаева как председателя Сената (верхней палаты парламента). В июне 2019 года Токаев одержал победу на президентских выборах. В ноябре 2022 года на внеочередных выборах он был вновь избран президентом Казахстана.