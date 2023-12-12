Министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС на севере сектора Газа на грани краха

Йоав Галант отметил, что ЦАХАЛ уничтожил "сотни боевиков" на восточном фланге, а многие бойцы радикального движения сдались

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант выразил уверенность в том, что военная структура радикального палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа близка к краху. Он также сообщил, что израильские военные в анклаве уже действуют в туннелях "глубоко под землей".

По информации пресс-службы Минобороны, эти заявления Галант сделал по итогам оперативного совещания в штабе 162-й дивизии Армии обороны Израиля, участвующей в боях в секторе Газа. "По итогам этого совещания по оценке ситуации я могу заключить, что город Газа и северный район сектора Газа находятся на грани коллапса [в отношении инфраструктуры ХАМАС]. Дивизия уничтожила сотни террористов на восточном фланге - в районе Джебалии и ее окрестностей. Сотни террористов сдались", - сказал он.

"Эти операции проводятся на поверхности земли, но наши войска также спускаются глубоко под землю, чтобы обнаружить бункеры, командные центры, узлы связи и склады оружия", - отметил Галант. "Мы расширяем наши достижения, и скоро мы уничтожим целиком всю инфраструктуру ХАМАС в городе Газа", - добавил министр.