Сенатор США заявил об отсутствии согласия между Конгрессом и Белым домом по помощи Украине

По словам лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митча Макконнелла, переговоры все еще продолжаются

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Договоренностей между вашингтонской администрацией и Конгрессом США о дальнейшей помощи Украине и укреплении контроля над южной американской границей по-прежнему нет. Это подтвердил лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл (от штата Кентукки).

"Переговоры продолжаются. Однако мы еще не достигли договоренности", - заявил влиятельный законодатель, комментируя ход диалога законодательной и исполнительной ветвей власти США, касающегося возможного выделения новой помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также ужесточения контроля над границей с Мексикой.

"Будем надеяться, все это сложится воедино. И мы сможем заняться всеми этими чрезвычайными ситуациями в сфере национальной безопасности в пакете дополнительных расходов одновременно", - сказал Макконнелл, беседуя с журналистами по завершении встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний находится в столице США с визитом. В его рамках он посетил ранее во вторник Конгресс для встреч с сенаторами от обеих партий и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. В эти минуты Зеленский находится в Белом доме, где ведет переговоры с президентом США Джо Байденом.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то, что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь вынести этот законопроект на рассмотрение.