США надеются развивать стратегическое партнерство с Польшей при новом кабмине

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Дональда Туска с формированием нового правительства

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил нового премьер-министра Польши Дональда Туска с формированием правительства и выразил надежду на дальнейшее укрепление американо-польского стратегического партнерства.

"Поздравляю Дональда Туска с формированием нового правительства союзной нам Польши по итогам выборов в октябре, показавших историческую явку. С нетерпением жду начала работы с премьером Туском по развитию стратегического партнерства между США и Польшей", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

В среду президент Польши Анджей Дуда привел к присяге председателя правительства Туска и новый состав кабинета министров. 12 декабря депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за вотум доверия правительству премьер-министра Туска.

По итогам прошедших 15 октября парламентских выборов бывшая правящая партия "Право и справедливость" получила в Сейме 194 места, крупнейшее оппозиционное объединение "Гражданская коалиция" (ГК) - 157, движение "Третий путь" - 65, "Левые" - 26, ультраправое объединение "Конфедерация" - 18. Партия Туска "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые" оформили парламентское большинство, подписав коалиционное соглашение. Получивший первым право сформировать правительство экс-премьер от партии "Право и справедливость" Матеуш Моравецкий не получил вотум доверия для своего кабмина в ходе голосования в Сейме 11 декабря.