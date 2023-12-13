Число погибших в результате ударов Израиля по Газе возросло до 18,6 тыс.

Почти 50,6 тыс. человек пострадали. сообщило министерство здравоохранения сектора Газа

КАИР, 13 декабря. /ТАСС/. Число жителей сектора Газа, погибших с момента эскалации 7 октября в результате ударов Израиля, возросло до 18,6 тыс., почти 50,6 тыс. человек пострадали. Об этом сообщило министерство здравоохранения сектора Газа.

"Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 18 608 человек, 50 594 ранены", - говорится в заявлении, распространенном в телеграм-канале ведомства.

В министерстве добавили, что за последние часы в больницы анклава доставили более 190 тел погибших и почти 500 раненых, кроме того, "большое число пострадавших до сих пор находятся под завалами и на улицах". Как минимум 300 медицинских работников погибли в результате действий Израиля в отношении системы здравоохранения анклава.

По информации ведомства, медицинские службы сектора зафиксировали 327 тыс. случаев инфекционных заболеваний в местах пребывания перемещенных лиц.

В среду министерство сообщало, что на фоне продолжающейся операции Израиля в анклаве закончились детские прививки. В ведомстве отметили, что их отсутствие "будет иметь катастрофические последствия для здоровья детей и может привести к распространению заболеваний, особенно среди перемещенных лиц в переполненных убежищах".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников, включая детей, женщин и стариков. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.