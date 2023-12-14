СМИ: жертвами рейда армии Израиля в Дженине стали еще два человека

По данным агентства WAFA, один из них несовершеннолетний

ДУБАЙ, 14 декабря. /ТАСС/. По меньшей два человека, включая подростка, погибли в результате удара израильского беспилотника по восточной части города Дженин. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Еще 10 человек пострадали, 3 из них находятся в тяжелом состоянии. Таким образом, указывает агентство, число жертв продолжающейся со вторника операции израильской армии в Дженине возросло до 10 человек. В сообщении агентства говорится о том, что рейды в городе Дженин сопровождаются разрушением и обстрелом домов, выселением из них жителей, задержаниями и допросами. Зафиксированы также случаи ударов израильскими силами противотанковыми ракетами по жилым строениям.