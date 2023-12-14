Член политбюро ХАМАС назвал искажением его слов цитаты в интервью об отношениях с ООП

В интервью Al Monitor Муса Абу Марзук ранее сказал, что движение "стремится стать частью" Организации освобождения Палестины и уважает ее обязательства

КАИР, 14 декабря. /ТАСС/. Член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук назвал искажением своих слов высказывания об отношениях с Организацией освобождения Палестины (ООП), которая признала Израиль, опубликованные изданием Al Monitor.

"Хочу подтвердить, что некоторые выражения и фразы, которые были упомянуты в моем интервью Al Monitor, были искажены и не отражают мою позицию и позицию движения [ХАМАС]", - написал Абу Марзук в соцсети X (ранее Twitter). Он подчеркнул, что по этому поводу [позиции самого Марзука и ХАМАС] "нет никаких изменений".

Ранее в интервью указанному изданию Абу Марзук сказал, что ХАМАС "стремится стать частью" ООП и уважает ее обязательства. "Вам следует придерживаться официальной позиции. Официальная позиция заключается в том, что ООП признала Государство Израиль", - привело его слова Al Monitor.

По итогам переговоров в Осло в 1990-х годах произошло взаимное признание ООП и Израиля. В соответствии с подписанными документами, на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа вводилось самоуправление, в частности была учреждена Палестинская национальная администрация в качестве высшего органа власти и Палестинский законодательный совет, наделенный полномочиями парламента. В 2007 году среди палестинских организаций возник конфликт после того, как ХАМАС захватило власть в секторе Газа и до последнего времени осуществляла административный контроль над сектором. На Западном берегу Иордана до сих пор главенствует ООП, крупнейшей в ее составе группировкой является ФАТХ. Ее лидером является нынешний президент Государства Палестина Махмуд Аббас.