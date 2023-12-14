Байден призвал Израиль аккуратнее проводить операцию в секторе Газа

Президент США также отметил, что еврейскому государству необходимо сосредоточиться на снижении числа жертв среди мирного населения

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что хотел бы, чтобы Израиль был аккуратнее при проведении операции в секторе Газа и сосредоточился на снижении числа жертв среди мирного населения.

На вопрос о том, хочет ли он, чтобы Израиль сократил масштабы проводимой операции, Байден заявил, что "хотел бы, чтобы они сфокусировались на защите мирного населения". "Не прекратили борьбу с [радикальным палестинским движением] ХАМАС, а вели себя более аккуратно", - заявил американский лидер на мероприятии, посвященном стоимости лекарств в США.

12 декабря президент США, выступая на предвыборном мероприятии в Вашингтоне, заявил, что Израиль, который "пользуется поддержкой почти всего мира", начинает "терять эту поддержку из-за беспорядочных бомбардировок". Как пояснил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Байден имел в виду, что США хотят убедиться в реальности попыток Израиля свести к минимуму жертвы среди гражданского населения сектора. Однако Вашингтон хотел бы увидеть больше результатов, добавил Кирби.