В Палестине заявили о желании Израиля разжечь конфликт на Западном берегу реки Иордан

Пресс-секретарь палестинского президента Набиль Абу Рудейна отметил, что администрация США несет ответственность за последствия израильской агрессии

РАБАТ, 15 декабря. /ТАСС/. Палестинские власти осуждают штурм израильской армией города Дженин и расположенного в нем лагеря беженцев на Западном берегу реки Иордан, в результате которого убиты 12 палестинцев и десятки других получили ранения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна.

"Израильские оккупационные власти продолжают массовые убийства и свою кровавую агрессию против палестинского народа, его земли и святынь, пытаясь подорвать ситуацию и втянуть регион в зону убийств и разрушений, чтобы реализовать свои планы аннексии, перемещения и уничтожения палестинского народа", - приводит слова чиновника палестинское информационное агентство WAFA.

"Администрация США несет ответственность за последствия этой продолжающейся агрессии и должна немедленно вмешаться, чтобы остановить это израильское безумие, которое [премьер Израиля Беньямин] Нетаньяху напрямую показал, когда продемонстрировал сильное желание Израиля поджечь Западный берег [реки Иордан], включая Восточный Иерусалим", - подчеркнул Абу Рудейна.

Израильская армия, помимо масштабной операции в секторе Газа, также регулярно проводит операции и штурмы с использованием тяжелой военной техники в городах Западного берега реки Иордан, включая Вифлеем, Дженин, Наблус, Хеврон.