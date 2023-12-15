Организация освобождения Палестины заявила о готовности провести встречу с ХАМАС в Каире

Член Исполкома ООП Аззам аль-Ахмед отметил, что в ближайшее время должны состояться переговоры по телефону с лидерами радикального движения

КАИР, 15 декабря. /ТАСС/. Организация освобождения Палестины (ООП) заявила о готовности провести срочную встречу с палестинским движением ХАМАС в Каире. Об этом сообщил член Исполкома ООП Аззам аль-Ахмед.

"Мы готовы немедленно провести встречу с лидерами ХАМАС в Каире", - отметил аль-Ахмед, слова которого привел телеканал Al Arabiya. Он добавил, что "президент [Государства Палестина] Махмуд Аббас дал мне указание установить контакты с ХАМАС". Аль-Ахмед подчеркнул, что "дверь для переговоров открыта, и мы не выдвигаем условий для возобновления диалога".

По его словам, в ближайшее время должны состояться переговоры по телефону с лидерами радикального движения и, добавил он, "скоро мы свяжемся и с [главой политбюро движения ХАМАС] Исмаилом Ханией". Он пояснил, что контакты между представителями ООП и ХАМАС, как предполагается, будут проходить за границей.

Аль-Ахмед отметил, что ООП намерена поддерживать контакты со всеми палестинскими группировками, включая и "Исламский джихад". Однако, по его словам, с "его представителями сложно связаться". Аль-Ахмед подчеркнул, что ООП "готова использовать любую возможность, чтобы объединить ряды палестинцев".

В 2007 году среди палестинских организаций возник конфликт после того, как ХАМАС захватило власть в секторе Газа и до последнего времени осуществляла административный контроль над сектором. На Западном берегу реки Иордан до сих пор главенствует ООП, крупнейшей в ее составе группировкой является ФАТХ. Ее лидером является Махмуд Аббас.