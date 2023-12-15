Израиль проинформировал помощника Байдена о видении сроков военных операций в Газе

Представитель администрации США высокого ранга отметил, что израильские власти вместе с Джейком Салливаном "серьезно обсуждали вопросы защиты мирного населения"

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Израильские власти проинформировали помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о своем видении сроков военных операций в секторе Газа. Об этом заявил журналистам на посвященном поездке советника главы государства в Израиль телефонном спецбрифинге представитель администрации США высокого ранга.

"Израильтяне проинформировали нас о своем видении потенциальных сроков [проведения военных операций в Газе] и провели очень хорошую беседу с Джейком о том, какие условия, мы все надеемся, будут созданы. Серьезно обсуждались вопросы защиты мирного населения", - отметил чиновник.

"Израильтяне подробно рассказали нам <...> о чрезвычайных усилиях, которые они предпринимают, чтобы попытаться отделить мирное население от [боевиков палестинского радикального движения] ХАМАС", - добавил он.