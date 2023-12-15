СМИ: ЦАХАЛ мог назначить награду в $400 тыс. за информацию о лидере ХАМАС

Как сообщила газета The Times of Israel, в соцсетях публикуют фотографии листовок с номером телефона, по которому якобы можно сообщить о местонахождении Яхьи Синвара

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) могла назначить награду в $400 тыс. за информацию о местонахождении лидера радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По ее данным, фотографии предполагаемых листовок публикуют в соцсетях. Как отмечает издание, ему не удалось подтвердить их подлинность. В то же время в листовках указан номер телефона, а также контакт в Telegram, по которым на конфиденциальной основе можно сообщить соответствующие сведения.

В листовке также предлагается награда в $300 тыс. за данные о брате лидера ХАМАС Мухаммеде Синваре, который руководит южной бригадой движения. Кроме того, в списке лиц, за информацию о которых предлагается вознаграждение, командир батальона ХАМАС в городе Хан-Юнис Рафа Саламех ($200 тыс.) и еще один руководитель военного крыла движения Мухаммед ад-Дейф ($100 тыс.).

Как отмечает издание, Израиль ведет поиски Саламеха уже несколько лет. В 2021 году ЦАХАЛ ракетным ударом уничтожил его дом в Газе.

В то же время ад-Дейфа спецслужбы Израиля разыскивают уже более 25 лет. По данным газеты, его подозревают в планировании и проведении нескольких терактов. "Израиль за несколько лет пытался убить ад-Дейфа по меньшей мере семь раз. Первая попытка [покушения] имела место в 2001 году, а вторая, которая стоила ему глаза, в 2002 году, он также смог пережить и третье покушение годом позже. В 2006 году он был тяжело ранен во время взрыва, но выжил, потеряв обе ноги и руку. В 2014 году, во время войны в Газе, которая произошла в том году, Израиль вновь попытался уничтожить ад-Дейфа, однако, едва не попав по нему, убил его жену, новорожденного сына и трехлетнюю дочь", - пишет The Times of Israel.

Ранее представитель администрации США высокого ранга заявил, что для военного лидера ХАМАС Яхьи Синвара "дни сочтены". По его словам, "на его [Синвара] руках кровь американцев". "Поэтому не важно, сколько времени это займет, правосудие по отношению к Синвару свершится", - заявил чиновник.