ЦАХАЛ сообщил о нахождении в Газе тела похищенного 7 октября заложника

Об этом уже известили семью погибшего 28-летнего Элии Толедано, уточнили в Армии обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции в секторе Газа обнаружили тело заложника, которого похитило радикальное палестинское движение ХАМАС 7 октября.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении армейской пресс-службы.

"Во время операции в Газе тело заложника Элии Толедано (28 лет) было обнаружено спецназом Армии обороны Израиля и доставлено обратно в Израиль", - указывается в заявлении.

В армейской пресс-службе уточнили, что семью погибшего уже проинформировали об этом. "Наша национальная миссия состоит в том, чтобы найти пропавших без вести и вернуть всех заложников домой. Мы работаем вместе с органами безопасности, используем все разведывательные и оперативные средства, чтобы вернуть всех заложников", - сообщили в ЦАХАЛ.