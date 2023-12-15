Премьер Палестины призвал США перейти от слов к делу для разрешения конфликта

Как заявил Мухаммед Штайе, Соединенные Штаты, в частности, могут способствовать тому, чтобы Палестина стала полноценным членом ООН

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. США следует перейти от слов к делу и предпринять конкретные шаги для урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе в интервью агентству Associated Press.

"Американские чиновники, которые приезжают сюда, встречаются с нами, они повторяют одно и то же: США выступают [за разрешение конфликта путем создания] двух государств. Теперь, когда США высказались прямо, мы хотим, чтобы Вашингтон перешел от слов к делу. Это означает, что нам нужны конкретные шаги для реализации решения о [создании] двух государств, а не только вера в это решение", - сказал Штайе.

Он добавил, что Вашингтон, в частности, может способствовать тому, чтобы Палестина стала полноценным членом ООН. США также могут признать Государство Палестина в границах 1997 года и взять на себя инициативу для урегулирования палестино-израильского конфликта путем создания двух государств, указал премьер.