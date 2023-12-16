Байден в ближайшие дни намерен обсудить с Нетаньяху убийство ЦАХАЛ трех заложников в Газе

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что американский лидер "поддерживает регулярный контакт с премьер-министром с начала конфликта 7 октября"

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в ближайшие дни обсудит с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху убийство Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) трех израильских заложников. Об этом заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Я абсолютно уверен, что президент Байден вновь позвонит Нетаньяху в ближайшие дни. Он поддерживает регулярный контакт с премьер-министром с начала конфликта 7 октября. <...> Я не могу назвать точную дату, но мы проинформируем граждан США об этом разговоре", - сказал он в эфире телеканала NBC. Кирби также заявил, что Байдена уже проинформировали о произошедшем.

Он добавил, что Вашингтон надеется на то, что Израиль внимательно изучит обстоятельства трагедии и "извлечет из этого урок, чтобы подобное больше не повторилось". По словам Кирби, США не обладают достаточной информацией и потому оставляют право комментировать случившееся за Израилем.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что во время боя в секторе Газа военнослужащие по ошибке определили трех израильских заложников как угрозу, открыли по ним огонь и убили. В заявлении указывается, что ЦАХАЛ глубоко сожалеет в связи с этим трагическим инцидентом и выражает семьям убитых искренние соболезнования. Израильские военные добавили, что их миссия состоит в том, чтобы "найти пропавших без вести и вернуть всех заложников домой".