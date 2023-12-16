Минздрав Палестины заявил, что в Газе за время конфликта убили более 19 тыс. человек

По информации ведомства, 70% жертв израильских атак составляют женщины и подростки

КАИР, 16 декабря. /ТАСС/. Более 19 тыс. человек были убиты за время военной операции израильских сил в секторе Газа и из-за активизации столкновений на Западном берегу реки Иордан. Такие данные привело Министерство здравоохранения Палестины.

"С начала агрессии Израиля в секторе Газа и на Западном берегу Иордана было убито 19 088 человек", - указывается в заявлении Минздрава, которое привел телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По информации ведомства, "70% жертв израильских атак составляют женщины и подростки". Министерство также отметило, что в Газе в настоящее время "частично действуют только 11 больниц".