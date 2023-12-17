В МИД Франции заявили, что их сотрудник погиб в Газе в результате удара Израиля

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что всего жертвами обстрела стали около 10 человек

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудник МИД Франции был убит в результате удара ВС Израиля по сектору Газа в среду. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции.

По его информации, удар был нанесен по дому в Рафахе, в котором дипломата приютил коллега из генерального консульства Франции. В этом доме находились "двое других коллег и члены их семей". В результате обстрела еще около 10 человек погибли.

Как уточняется в коммюнике, погибший сотрудник работал на МИД Франции с 2002 года. Часть его семьи смогла выехать из сектора Газа во Францию в рамках плана эвакуации, разработанного МИД для французских граждан, находящихся в Газе, сотрудников Французского института и их близких.

"Франция осуждает обстрел жилого дома, в результате которого погибли многие другие гражданские лица. Мы требуем, чтобы израильские власти как можно скорее пролили свет на обстоятельства этого обстрела", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.