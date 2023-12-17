Минобороны Молдавии проинформировало о военных учениях у границ Приднестровья

Военнослужащие пройдут подготовку в учебном центре Бульбоака с 17 по 22 декабря, сообщили в министерстве

КИШИНЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Минобороны Молдавии проинформировало о планах проведения военных учений в период с 17 по 22 декабря на военном полигоне Бульбоака возле границ Приднестровья.

"Военнослужащие 22-го миротворческого батальона пройдут подготовку в учебном центре Бульбоака. В связи с этим в указанный период по дорогам будет передвигаться военная техника", - говорится в сообщении на странице Минобороны в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее власти непризнанного Приднестровья выразили обеспокоенность участившимися учениями молдавской армии, которые проводятся на полигоне Бульбоака вблизи охраняемой российскими миротворцами разделительной зоны по Днестру.