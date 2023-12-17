Британия и ФРГ выступили за устойчивое перемирие между Израилем и Палестиной

При этом главы МИД стран Дэвид Кэмерон и Анналена Бербок отметили, что не выступают за немедленное прекращение огня

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Главы МИД Соединенного Королевства и Германии Дэвид Кэмерон и Анналена Бербок выступили за устойчивое перемирие между Израилем и Палестиной.

"Никто из нас не хочет стать свидетелем того, как этот конфликт продлится хоть на секунду дольше, чем это необходимо, - написали министры в совместной статье, опубликованной в субботу в газете The Times. - Мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы проложить путь к устойчивому перемирию, которое приведет к устойчивому миру. Чем раньше это произойдет, тем лучше - в этом есть насущная необходимость".

Кэмерон и Бербок отметили, что не выступают за немедленное прекращение огня, и подчеркнули, что Израиль имеет право добиваться разгрома радикального движения ХАМАС в ответ на вылазку его боевиков 7 октября. "Они [израильтяне] имеют право устранить угрозу, которую представляет ХАМАС. Но слишком много мирных граждан были убиты", - добавили министры.

"Наша цель не может просто заключаться в том, чтобы прекратить бои сегодня. Это должен быть мир, который продлится дни, годы, поколения. Поэтому мы поддерживаем перемирие, но только если оно будет устойчивым", - говорится в статье.

"Мы знаем, что многие в регионе и за его пределами призывают к немедленному прекращению огня. Мы понимаем, что вызывает эти искренние призывы. Это понятная реакция на такие сильные страдания, и мы разделяем мнение, что этот конфликт не может продолжаться и продолжаться. Вот почему мы поддержали недавние гуманитарные паузы", - указали главы внешнеполитических ведомств Великобритании и ФРГ.

Стратегия из трех пунктов

Кэмерон и Бербок обозначили три "жизненно важные области", в которых необходимо достичь подвижек для того, чтобы прекращение огня стало по-настоящему долгосрочным. Во-первых, Израиль должен соблюдать международное гуманитарное право, так как он "не победит в этой войне, если его действия разрушат перспективы мирного сосуществования с палестинцами", говорится в статье. Во-вторых, заметили министры, требуется нарастить гуманитарную помощь жителям Палестины. Третьим условием они назвали "совместную работу над решением, которое обеспечит безопасность для обоих народов", а ключевая роль отводится арабским странами.

The Times обращает внимание на изменение тона Лондона по отношению к теме перемирия, что, по оценке издание, окажет дополнительное давление на израильское правительство.

Газета также отметила, что эту позицию поддержал и министр обороны Великобритании Грант Шэппс. В интервью воскресной версии издания, The Sunday Times, он заявил, что подобный подход приведет к тому, что "заложники будут освобождены, ракеты прекратят лететь и на самом деле начнется политический процесс, который гарантирует", что мир "доживет до следующего дня".

СМИ об американской позиции

10 декабря британский журнал The Economist со ссылкой на несколько неназванных источников сообщил, что США настаивают на том, чтобы военная операция в секторе Газа была завершена до начала 2024 года. По информации издания, подобное послание госсекретарь США Энтони Блинкен донес до своих собеседников во время недавнего визита в Израиль. Журнал также сообщает, что администрация президента США Джо Байдена требует, чтобы Израиль предпринимал больше усилий для уменьшения страданий палестинского мирного населения, особенно на юге сектора Газа.

The Economist обращает внимание на то, что в публичных заявлениях американские чиновники не обозначают для еврейского государства никаких крайних сроков для завершения наступления на позиции радикального движения ХАМАС. Однако издание предполагает, что у Израиля осталось всего несколько недель для того, чтобы добиться успеха в секторе Газа, пока его основной союзник не сократит свою военную помощь, от которой израильтяне сильно зависят. При этом вероятность успеха армии Израиля журнал оценивает как низкую.

11 октября газета Financial Times со ссылкой на неназванные официальные источники в США сообщила, что Соединенные Штаты ожидают завершения наиболее интенсивной фазы военной операции Израиля в секторе Газа в январе 2024 года, после чего удары станут более точечными.