Глава Минздрава Палестины призвала мировое сообщество расследовать преступления Израиля

По словам Мэй Кайле, во время рейда на больницу "Камаль Адван" солдаты израильской армии заживо хоронили палестинцев и выгоняли раненых из медучреждения

ДУБАЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле призвала международное сообщество не игнорировать сообщения и не умалчивать о военных преступлениях Израиля в секторе Газа. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

В частности, глава Минздрава призвала провести международное расследование сообщений о том, что израильские военные заживо хоронили палестинцев во дворе больницы "Камаль Адван". По ее словам, имеющиеся данные, основанные на показаниях очевидцев, медицинских бригад и сообщениях СМИ, указывают на то, что военные Израиля похоронили заживо нескольких палестинцев, которых видели живыми до того, как "Камаль Адван" осадили израильские танки. Кайле призвала международное сообщество принять серьезные меры для выяснения подробностей этой трагедии и не игнорировать другие сообщения о военных преступлениях в Газе.

Министр также утверждала, что израильские военные намеренно выгоняли раненых из больницы "Камаль Адван" на улицу в чрезвычайно холодную погоду и атаковали медицинский персонал, создав серьезную угрозу для жизни пациентов.

По словам Кайле, медицинский персонал рассказал, что израильская армия разрушила южную часть больницы, препятствовав эвакуации 12 младенцев, находившихся в инкубаторах.