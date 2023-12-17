CNN: Остин окажет давление на Израиль, чтобы добиться сведений о целях операции в Газе

По данным телеканала, во время визита в Израиль также будут обсуждаться меры по сокращению числа жертв среди гражданского населения

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин во время предстоящего визита в Израиль намерен добиться от властей еврейского государства информации о конкретных целях операции в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его данным, во время визита на следующей неделе Остин "окажет давление на израильских чиновников", чтобы узнать, какие цели они ставят и каких показателей добиваются для перехода к следующей фазе своей военной кампании в Газе.

Как отмечает телеканал, также будут обсуждаться меры по сокращению числа жертв среди гражданского населения.