17 декабря, 18:25
Палестино-израильский конфликт

CNN: Остин окажет давление на Израиль, чтобы добиться сведений о целях операции в Газе

По данным телеканала, во время визита в Израиль также будут обсуждаться меры по сокращению числа жертв среди гражданского населения

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин во время предстоящего визита в Израиль намерен добиться от властей еврейского государства информации о конкретных целях операции в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

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По его данным, во время визита на следующей неделе Остин "окажет давление на израильских чиновников", чтобы узнать, какие цели они ставят и каких показателей добиваются для перехода к следующей фазе своей военной кампании в Газе.

Как отмечает телеканал, также будут обсуждаться меры по сокращению числа жертв среди гражданского населения. 

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