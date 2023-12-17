Al Jazeera: при ударе Израиля по домам в Газе погибли 30 человек

По данным телеканала, десятки людей пропали без вести

ДУБАЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Армия Израиля обстреляла несколько домов в лагере для беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera. По его сведениям, жертвами удара стали по меньшей мере 30 человек. Десятки людей пропали без вести.

1 декабря армия Израиля обвинила радикальное палестинское движение ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.