В Сербии завершилось голосование на парламентских и муниципальных выборах

Явка на выборах в Сербии на 20:00 мск составляла 51,93%

БЕЛГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Голосование на внеочередных парламентских и муниципальных выборах в Сербии завершено. Об этом заявил председатель Республиканской избирательной комиссии (РИК) Владимир Димитриевич.

"Завершено голосование на выборах 17 декабря 2023 года в Республике Сербия", - сказал он на пресс-конференции. Димитриевич также отметил, что в 20:00 по местному времени (22:00 мск) не были закрыты те избирательные участки, которые по техническим причинам открылись позднее или приостанавливали свою работу на некоторое время.

Явка на выборах в Сербии на 18:00 (20:00 мск) составляла 51,93%.

Более 8 тыс. избирательных участков открылись в Сербии в 07:00 (09:00 мск). Избиратели выбирали на четыре года 250 депутатов Народной скупщины (однопалатный парламент), а также своих представителей в 65 городах и муниципалитетах, включая Белград и автономный край Воеводина. Правом голоса обладали более 6,5 млн человек. Всего голосующим было доступно 8 273 участка в Сербии и 81 участок в 35 странах, в том числе в России (в Москве и Сочи). Результаты выборов должны быть объявлены РИК в течение 96 часов после закрытия избирательных участков, то есть до 22:00 мск 21 декабря.