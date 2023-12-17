СБУ открыла уголовное дело из-за обнаруженных у Залужного прослушивающих устройств

Как утверждают в ведомстве, технику обнаружили не в кабинете главнокомандующего ВСУ, а в помещении, которое он мог использовать для работы в будущем

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело после обнаружения прослушивающих устройств в рабочем помещении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

"СБУ открыла уголовное дело по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ. Уголовное дело открыто по статье о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации.

При этом СБУ утверждает, что техника обнаружена не в кабинете Залужного, а "в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы". "По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Данное техническое устройство будет передано на экспертизу", - заявили в ведомстве.

В воскресенье украинские СМИ сообщили, что в кабинете Залужного обнаружены прослушивающие устройства. Также устройства были установлены у его сотрудников.

С осени украинские, а затем и западные СМИ стали регулярно сообщать о наличии противоречий между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным. В статье для издания The Economist главком ВСУ признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. В интервью тому же журналу он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. В офисе президента Украины подвергли критике слова Залужного. Как отмечало издание "Страна", высказывания главкома ВСУ породили в политических кругах Украины предположения о том, что он имеет президентские амбиции. В украинских СМИ также появились сообщения со ссылкой на источники о возможной отставке Залужного.