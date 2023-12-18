СМИ: в ходе израильских атак на юге Ливана погибли трое бойцов "Хезболлах"

По информации портала Naharnet, ранения получили трое мирных граждан

БЕЙРУТ, 18 декабря. /ТАСС/. Израильские ВВС совершили за сутки 11 рейдов на огневые позиции и базы вооруженных формирований шиитской милиции "Хезболлах" на юге Ливана, в результате погибли трое ее бойцов. Об этом сообщил новостной портал Naharnet.

По его информации, ранения получили трое мирных граждан. Авиаудары были нанесены по окрестностям населенных пунктов Аит-эш-Шааб, Айтрун, Кфар-Хаммам, Тейр-Харфа, Эт-Тейби, Эль-Фардис и Эль-Хиям, откуда шиитские отряды ведут обстрелы северных районов Израиля.

Артиллерия израильской армии открыла огонь по поселкам Блида, Марун-эр-Рас, Мхейбиб, Раб-Талятин, Хамуль и Эн-Накура. Местные власти уточняют сведения о причиненном материальном уроне.

17 декабря в ходе израильских атак были разрушены 8 построек и поврежден 21 дом.

По данным МВД республики, в результате израильских ударов на юге Ливана с 8 октября погибли 152 человека, в том числе 105 членов "Хезболлах", 16 боевиков из формирований палестинского движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад", военнослужащий ливанской армии, член шиитского движения "Амаль" и 29 гражданских лиц.