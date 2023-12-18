В Сеуле заявили, что система обмена данными о пусках Пхеньяна в реальном времени готовится

Ожидается, что она может заработать в ближайшие дни, сообщил официальный представитель Министерства национальной обороны Республики Корея Чон Ха Гю

СЕУЛ, 18 декабря. /ТАСС/. Республика Корея, США и Япония пока не начали обмениваться информацией о пусках ракет КНДР в режиме реального времени. Об этом заявил официальный представитель Министерства национальной обороны Республики Корея Чон Ха Гю.

"Система обмена информацией о пусках ракет находится на стадии финальных проверок. Республика Корея, США и Япония ведут консультации, чтобы запустить работу системы в нормальном режиме в течение [ближайших] нескольких дней", - сказал официальный представитель.

По данным южнокорейских военных, КНДР 18 декабря осуществила запуск баллистической ракеты большой дальности в 08:24 (02:24 мск) из столичного региона в сторону Японского моря. Агентство Yonhap указывает, что речь идет о межконтинентальной баллистической ракете. Это будет пятый запуск Пхеньяном МБР в 2023 году. Предыдущий состоялся в июле.

Yonhap предполагает, что нынешний пуск мог быть осуществлен в качестве протеста против планов США и Республики Корея включить отработку операций, предполагающих применения ядерного оружия со стороны КНДР, в учения Ulchi Freedom Shield, которые проводятся в августе. Стороны договорились об этом на втором заседании группы по ядерному планированию в США 15 декабря. В Министерстве обороны КНДР заявили, что эти планы показывают намерение применить ядерное оружие против народной республики в случае конфликта.

Ранее заместитель директора управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ким Тхэ Хё заявил, что КНДР может совершить запуск межконтинентальной баллистической ракеты в декабре.

КНДР 17 декабря запустила баллистическую ракету малой дальности. В тот же день американская атомная подводная лодка Missouri типа Virginia прибыла в южнокорейский город Пусан.