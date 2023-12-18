Президент Южной Кореи приказал укреплять средства сдерживания КНДР в ответ на пуск ракеты

Юн Сок Ёль также заявил о необходимости поддерживать боеготовность, чтобы в случае необходимости ответить на провокации Пхеньяна

СЕУЛ, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль приказал укреплять потенциал по сдерживанию ядерной угрозы со стороны КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера.

"Способствуйте скорейшей реализации задач консультативной группы по ядерному планированию, укрепляйте практический потенциал средств ядерного сдерживания КНДР [в арсенале] Республики Корея и США", - заявил президент на заседании Совета национальной безопасности. Оно было организовано в связи с запуском баллистической ракеты большой дальности КНДР 18 декабря. На заседании председательствовал глава управления национальной безопасности администрации президента Чо Тхэ Ён.

С докладом о ситуации выступил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил. "Активно способствуйте совместному ответу Республики Корея, США и Японии, используя систему обмена информацией о северокорейских ракетных пусках в режиме реального времени", - добавил президент.

Юн Сок Ёль также приказал поддерживать боеготовность, чтобы иметь возможность дать сокрушительный ответ на любые провокации КНДР в отношении территории и населения Республики Корея

По данным южнокорейских военных, КНДР 18 декабря осуществила запуск баллистической ракеты большой дальности в 08:24 (02:24 мск) из столичного региона в сторону Японского моря. Агентство Рёнхап указывает, что речь идет о межконтинентальной баллистической ракете. Это был пятый запуск Пхеньяном МБР в нынешнем году. Предыдущий состоялся в июле.

Заседание консультативной группы по ядерному планированию

Рёнхап предполагает, что нынешний пуск мог быть осуществлен в качестве протеста против планов США и Республики Корея включить отработку операций, предполагающих применения ядерного оружия со стороны КНДР, в учения Ulchi Freedom Shield, которые проводятся в августе. Кроме того, США и Южная Корея намерены завершить оформление основных принципов планирования и применения стратегии в сфере ядерного сдерживания к середине 2024 года. Стороны договорились об этом на втором заседании группы по ядерному планированию в США 15 декабря.

В Министерстве обороны КНДР заявили, что эти планы показывают намерение применить ядерное оружие против народной республики в случае конфликта. Ранее перед заседанием группы заместитель директора управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ким Тхэ Хё заявил, что КНДР может совершить запуск межконтинентальной баллистической ракеты в декабре.

КНДР 17 декабря запустила баллистическую ракету малой дальности. В тот же день американская атомная подводная лодка Missouri типа Virginia прибыла в южнокорейский город Пусан.