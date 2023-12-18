В кабинете помощника главкома ВСУ нашли прослушивающие устройства

СМИ ранее сообщили, что в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и его сотрудников обнаружены прослушивающие устройства

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Прослушивающие устройства были обнаружены в кабинете личного помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Константина Бушуева. Об этом сообщило издание "Вести".

По его данным, эту информацию подтвердили украинским СМИ источники.

Накануне местные СМИ сообщили, что в кабинете Залужного и его сотрудников обнаружены прослушивающие устройства. Позже Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила этот факт и возбудила уголовное дело. При этом в спецслужбе утверждают, что техника находилась не в кабинете Залужного, а "в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы". Кроме того, по данным СБУ, устройство было в нерабочем состоянии.

С осени украинские, а затем и западные СМИ стали регулярно сообщать о наличии противоречий между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным. В статье для издания The Economist главком ВСУ признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. В интервью тому же журналу он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. В офисе президента Украины подвергли критике слова Залужного. Как отмечало издание "Страна", высказывания главкома ВСУ породили в политических кругах Украины предположения о том, что он имеет президентские амбиции. В украинских СМИ также появились сообщения со ссылкой на источники о возможной отставке Залужного.