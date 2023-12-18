Источники считают, что информация о встрече в Турции лидеров ХАМАС могла быть вбросом

По данным Kan, в тайной встрече в Турции приняли участие глава представительства ХАМАС за рубежом Халед Машаль, заместитель главы политбюро движения Салех аль-Арури и другие представители руководства организации

СТАМБУЛ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Турции не комментируют сообщения о якобы прошедшей в стране встрече лидеров радикального палестинского движения ХАМАС.Источники сообщили, что такой информацией не располагают и не исключают, что это могло быть вбросом.

"Информации о такой встрече нет. Нельзя исключать, что это была направленная информация", - сказал собеседник.

О якобы прошедшей в Турции тайной встрече, в которой приняли участие глава представительства ХАМАС за рубежом Халед Машаль, заместитель главы политбюро движения Салех аль-Арури и другие представители руководства организации, ранее сообщила израильская государственная телерадиовещательная корпорация Kan. По ее утверждению, целью встречи могла быть координация позиций относительно продолжения боевых действий как в секторе Газа, так и на ливано-израильской границе. Кроме того, могла обсуждаться перспектива возобновления переговоров об освобождении удерживаемых в Газе заложников.

Турция была выбрана для проведения встречи из соображений безопасности, отмечает Kan. Руководство ХАМАС решило обсудить все вопросы лично, без использования видеосвязи или телефонов, и провести встречу в третьей стране в безопасном, закрытом помещении, куда бы не имели доступ израильские спецслужбы, отмечает телерадиокомпания.