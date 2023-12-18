Ас-Сиси заявил, что напряженность в Газе выходит на первый план проблем для Египта

По словам египетского президента, он осознает масштабы проблем, с которыми сейчас сталкивается его страна

КАИР, 18 декабря. /ТАСС/. Эскалация напряженности в секторе Газа и вооруженные столкновения между израильскими силами и палестинскими группировками, которые проходят у границ Египта, являются в настоящее время основными проблемами для страны. Такое мнение высказал египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Я осознаю масштабы проблем, с которыми сейчас сталкивается Египет", - указал ас-Сиси в обращении к египтянам после объявления Национальной избирательной комиссии результатов прошедших в стране президентских выборов. По словам президента, "сейчас на передний план этих проблем выходит война [в секторе Газа], которая продолжается у восточных египетских границ".

Некоторое время назад египетский избирком объявил, что победу на выборах одержал ас-Сиси, набрав почти 90% голосов избирателей.