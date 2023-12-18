Остин заверил Нетаньяху, что США продолжат военную поддержку Израиля

Глава Пентагона также отметил необходимость "предоставить больше гуманитарной помощи почти 2 млн перемещенных лиц в секторе Газа"

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 декабря. /ТАСС/. США продолжат поставлять Израилю критически важные боеприпасы, военные транспортные средства и системы противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

"Мы продолжим предоставлять Израилю оборудование, необходимое для защиты страны, включая критически важные боеприпасы, военные транспортные средства и системы противовоздушной обороны. Мы продолжим поддерживать миссию Израиля по поиску и освобождению всех заложников", - распространила высказывания Остина канцелярия израильского премьера. Глава Пентагона также отметил необходимость "предоставить больше гуманитарной помощи почти 2 млн перемещенных лиц в секторе Газа".

"Приверженность Америки Израилю непоколебима, и ни один человек, группа или государство не должны подвергать сомнению нашу решимость", - продолжил Остин, добавив, что "поддержка Ираном атак хуситов на торговые суда должна прекратиться". Остин также отметил, что это его четвертый визит в Израиль в качестве министра обороны США и второй с 7 октября, когда боевики палестинского радикального движения ХАМАС напали на Израиль из сектора Газа.

Нетаньяху заявил, что в ходе переговоров с главой Пентагона "еще раз подчеркнул приверженность Израиля достижению полной победы над ХАМАС". "Мы думаем, что это не только наша война, но во многом и ваша [США] <…>, это борьба против иранской террористической оси, которая сейчас угрожает перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив для прохода судов. Это угроза свободе судоходства для всего мира. Я ценю тот факт, что вы принимаете меры по открытию пролива. Это не только в интересах Израиля, но и всего цивилизованного мира.", - распространила канцелярия Нетаньяху его высказывания, обращенные к Остину.