Посол Израиля в РФ: Тель-Авив, Вашингтон и Доха ведут переговоры о прекращении огня в Газе

При этом в контексте переговоров о перемирии Израиля с ХАМАС "не о чем говорить", сообщил Александр Бен Цви

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Израиль не ведет переговоры о перемирии с ХАМАС, но коалиция стран сейчас ведет переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом заявил посол в России Александр Бен Цви в эфире "Россия-24".

"Не ведутся переговоры о перемирии. О перемирии с ХАМАС не о чем говорить. Некоторые переговоры сейчас ведутся. Шеф нашего "Моссада" [Давид Барнеа] вместе с шефом ЦРУ [Уильямом Бернсом] и премьер-министром Катара [Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани] сейчас ведут переговоры именно о том, как найти решение о прекращении огня и о освобождении наших заложников", - сказал он.

Посол напомнил, что главные цели операции Израиля - разрушить террористические структуры ХАМАС, чтобы такие случаи, как 7 октября, никогда больше не повторялись, и освобождение заложников.