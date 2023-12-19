В США выразили уверенность, что могут добиться длительной гуманитарной паузы

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что Соединенные Штаты "четко дали понять, что приветствуют гуманитарные паузы"

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. США уверены, что в состоянии добиться длительной гуманитарной паузы, которая приведет к освобождению заложников и увеличению объемов помощи в секторе Газа. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, США "четко дали понять, что приветствуют гуманитарные паузы". "Если [радикальное палестинское движение] ХАМАС вновь начнет освобождать заложников, я уверен, что мы можем добиться гуманитарной паузы, возможно, даже длительной гуманитарной паузы, которая позволила бы не только освободить заложников, но и увеличить объемы и упростить доставку помощи в Газу", - сказал дипломат.